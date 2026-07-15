Un violento nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, causando danni e abbattendo alberi. I vigili del fuoco hanno ricevuto circa 250 richieste di intervento. Sono stati segnalati alberi caduti e danni a infrastrutture. Non sono stati riportati feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.

Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il Comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto. Annullati tutti gli eventi in programma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Tempesta su Reggio Emilia, alberi abbattuti e 250 interventi dei vigili del fuoco

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