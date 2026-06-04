Martedì, una forte bufera ha colpito la provincia di Varese, provocando circa 150 interventi dei vigili del fuoco. Le squadre sono state impegnate principalmente in operazioni di rimozione di alberi caduti, messa in sicurezza di edifici danneggiati e soccorso di persone bloccate. Le autorità stanno valutando i danni materiali causati dalla tempesta, che ha interessato diverse zone della regione. Nessuna informazione su eventuali feriti o vittime è stata ancora comunicata.

È il momento della conta dei danni dopo la bufera che martedì ha colpito con particolare intensità la provincia di Varese. Pioggia battente, raffiche di vento e temporali di forte intensità hanno messo a dura prova il sistema di emergenza, costringendo i vigili del fuoco a una maratona di interventi. Il Varesotto si è confermato l’area più colpita dell’intera regione. Su un totale di oltre 500 interventi effettuati in Lombardia dai pompieri, circa 150 hanno richiesto la loro presenza proprio nella provincia di Varese. Tra le situazioni più critiche quella di Castellanza, dove i pompieri sono dovuti intervenire per un grosso allagamento davanti all’ospedale Mater Domini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Super lavoro con 150 urgenze. Vigili del fuoco in prima linea

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