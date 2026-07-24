I vent’anni del festival Admed Cinque giorni tra concerti e incontri Sarà l’Italia il Paese protagonista

L'edizione 2026 del festival Adriatico Mediterraneo durerà cinque giorni e prevede concerti e incontri. Per questa edizione, l’Italia sarà il paese protagonista. La manifestazione celebra vent’anni di eventi dedicati a musica, contaminazioni culturali e scambi tra le sponde del mare. La manifestazione si svolgerà nel territorio che si affaccia sull’Adriatico e sul Mediterraneo. La programmazione include performance musicali e momenti di approfondimento legati alle tematiche culturali e sociali dell’area.

Vent’anni di storie, sonorità e contaminazioni tra le sponde del mare comune. L’edizione 2026 di Adriatico Mediterraneo si ripresenta al pubblico con un programma imponente e una novità centrale firmata dal direttore artistico Giovanni Seneca: quest’anno sarà l’Italia il Paese protagonista della rassegna in onore della sua presidenza di turno dell’Iniziativa Adriatico Ionica e della Strategia Eusair. I numeri del ventennale raccontano la dimensione dell’evento: cinque giorni di programmazione, dal 26 al 30 agosto, venti concerti, cinque incontri, un workshop e due mostre, con una forte attenzione alla scoperta dei giovani talenti e il ritorno a prezzi popolari per concerti e spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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