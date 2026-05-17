Cinque giorni di laboratori incontri e concerti | torna la quarta edizione di Voci in ascolto
Da mercoledì 28 maggio a domenica 1° giugno, San Vito dei Normanni ospita la quarta edizione di “Voci in ascolto”. L’evento prevede cinque giorni di laboratori, incontri e concerti dedicati al canto di tradizione orale. La manifestazione è organizzata dalla World Music Academy e curata da Davide Ambrogio, coinvolgendo artisti e partecipanti in un percorso di approfondimento e scambio culturale. La località si trasforma così in un punto di riferimento per la musica e le tradizioni popolari.
SAN VITO DEI NORMANNI - Dal 28 maggio al 1° giugno, San Vito dei Normanni si trasforma nuovamente in un crocevia di voci e tradizioni con la quarta edizione di “Voci in ascolto”, la residenza sul canto di tradizione orale curata da Davide Ambrogio per World Music Academy. Cinque giorni intensi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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