Quattro giorni di concerti e cinque palchi | a Milano torna il Mi Ami Festival e c' è anche Salmo
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio a Milano si svolge il ‘Mi Ami Festival’, un evento musicale che dura quattro giorni e si tiene in cinque diverse location. La manifestazione si concentra su artisti indipendenti e offre una serie di concerti distribuiti su più palchi sparsi in tutta la città. Tra gli artisti presenti c’è anche Salmo, uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano. L’evento si ripropone come appuntamento fisso per gli appassionati di musica dal vivo.
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio a Milano torna il ‘Mi Ami Festival’, manifestazione indipendente dedicata alla musica. Il pubblico potrà immergersi in 4 giorni di concerti no stop all’Idroscalo di Milano, nella nuova edizione di un festival che è diventato un punto di incontro tra artisti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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