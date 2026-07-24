Domenica 26 luglio alle 20.30 si terrà la decima edizione de “I Tramonti di Porto Flavia” a Iglesias. La serata vedrà protagonista il duo Palmas-Vardeu con la performance intitolata “Sighida”. L’evento fa parte dell’anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera, organizzato dall’associazione Anton Stadler Ets e diretto da Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

IGLESIAS – Prosegue domenica 26 luglio, alle 20.30, la decima edizione de “I Tramonti di Porto Flavia”, l’anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera organizzata dall’associazione Anton Stadler Ets con la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale, il suggestivo piazzale d’ingresso dell’Area Mineraria di Porto Flavia, affacciato sul mare e sul maestoso Pan di Zucchero, ospiterà il concerto “Sighida”, un intenso dialogo musicale tra due straordinari interpreti della tradizione sarda: Mauro Palmas, alla mandola e al liuto cantabile, e Giacomo Vardeu, all’organetto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Tramonti di Porto Flavia, Duo Palmas-Vardeu protagonista con “Sighida”

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