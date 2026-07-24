i soggetti illustrati sulle nuove banconote degli euro spiegati

Fino al 21 settembre, è possibile partecipare a un sondaggio online per scegliere i nuovi disegni delle banconote in euro. Le opzioni includono sei uccelli, sei personaggi storici e sei edifici. La consultazione permette ai cittadini di esprimere la propria preferenza su quale delle tre categorie rappresentare le banconote future. La votazione è aperta a chi desidera votare consapevolmente o ha già votato ma ha domande sui soggetti scelti.

Sono sei uccelli, sei personaggi famosi e sei edifici, per chi vuole votare più consapevolmente o ha già votato ma ha delle domande Fino al 21 settembre chiunque può votare quale disegno preferisce per le nuove banconote degli euro rispondendo a un sondaggio online. La presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha presentato giovedì dieci serie di banconote, cinque per ciascuno dei due temi proposti: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”. Anche questi erano stati selezionati con un sondaggio, che nell’estate del 2023 aveva raccolto le preferenze di 365mila persone. Il tema “cultura europea” tiene dentro sia gli spazi in cui la cultura si trasmette e si condivide, come le scuole, le biblioteche, i teatri, i musei e le piazze, che personaggi storici che hanno contribuito a costruire un patrimonio culturale comune. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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STANNO ARRIVANDO NUOVE BANCONOTE

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Come potrebbero essere le nuove banconote degli euroGiovedì, la presidente della BCE ha mostrato i disegni finalisti per il nuovo design delle banconote in euro, la prima modifica dal 2002.

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