Giovedì, la presidente della BCE ha mostrato i disegni finalisti per il nuovo design delle banconote in euro, la prima modifica dal 2002. La presentazione riguarda le banconote di varie denominazioni, con nuove immagini e caratteristiche di sicurezza. I progetti sono stati selezionati tra diversi candidati e ora seguiranno procedure di approvazione e produzione. La sostituzione delle banconote sarà progressiva, senza indicazioni di date precise per la distribuzione.

Giovedì la presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha presentato i disegni finalisti per cambiare le banconote degli euro per la prima volta da quando sono state introdotte, nel 2002. Sono state mostrate cinque serie di banconote per ciascuno dei due temi scelti per il concorso tra illustratori avviato negli anni scorsi: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”. Da oggi e fino al 21 settembre tutti i cittadini potranno dare il proprio parere sui disegni proposti compilando un sondaggio. Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe scegliere quale tema adottare entro la fine del 2026, ed è previsto che le nuove banconote entrino in circolazione nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come potrebbero essere le nuove banconote degli euro

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Leuro cambia: quando arrivano le nuove banconote

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