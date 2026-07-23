Disney+ ha pubblicato il primo trailer ufficiale della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il video anticipa i nuovi episodi della serie, offrendo un'anteprima delle avventure in arrivo. La stagione seguirà le vicende dei personaggi principali nel mondo mitologico, con nuove sfide e incontri. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Disney+ ha ufficialmente diffuso il primo trailer di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3, regalando ai fan un’anteprima mozzafiato dei nuovi episodi in arrivo. La terza stagione della serie fantasy basata sulla saga letteraria di Rick Riordan si preannuncia ricca di azione e importanti novità, a partire dall’adattamento del celebre terzo libro, La maledizione del Titan ( The Titan’s Curse ). Ecco tutti i dettagli svelati sul ritorno della serie, la data di uscita ufficiale e le principali novità del cast. Quando esce Percy Jackson 3 su Disney+? La data di uscita. Segnando un notevole cambio di passo rispetto all’attesa di quasi due anni registrata tra la prima e la seconda stagione, i nuovi episodi arriveranno sullo streamer con tempi molto più serrati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Percy Jackson 3: On line il primo trailer ufficiale della nuova stagione sella serie di Disney+

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