Un teaser di Percy Jackson 3 ha rivelato la data di uscita sulla piattaforma di streaming. Il trailer mostra il personaggio principale alle prese con una sfida complessa e introduce un nuovo capitolo della saga, che non era stato adattato nei film precedenti. La produzione si concentrerà su una fase inedita della storia, secondo quanto annunciato dalla casa di distribuzione. La data di lancio è stata comunicata come prossima, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Il primo assaggio dei nuovi episodi porta Percy Jackson davanti a una sfida quasi impossibile e introduce una fase inedita della saga di Rick Riordan. Ecco quando uscirà su Disney+. Per la serie di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è arrivato il momento di spingersi oltre i confini già raggiunti sul grande schermo. La terza stagione debutterà su Disney+ il 20 novembre 2026 e porterà in live-action gli eventi de La maledizione del Titano, il terzo libro della saga firmata da Rick Riordan. L'annuncio è arrivato durante il San Diego Comic-Con, dove il pubblico ha potuto vedere un primo teaser e alcune sequenze dell'episodio d'apertura. Il materiale mostrato non rivela molto sulla missione che attende i protagonisti, ma chiarisce subito un aspetto: Percy sarà chiamato a sostenere responsabilità ancora . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Percy Jackson 3, il teaser svela la data di uscita: Disney esplora finalmente il capitolo ignorato dai film

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Questa impresa cambia tutto. La stagione 3 di #PercyJackson e gli Dei dell'Olimpo sarà disponibile dal 20 Novembre in esclusiva su #DisneyPlus. x.com

Percy Jackson 3, il trailer svela anche la data d'uscita su Disney+! reddit

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