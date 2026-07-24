i ristoranti in brera il padel da ibra a segrate e dentro la milano di modric

A settembre, Luka Modric compirà 41 anni ma appare molto più giovane. La sua forma fisica è il risultato di un’attenzione quasi maniacale alla cura del corpo. Recentemente è stato notato in diverse zone di Milano, tra cui ristoranti in zona Brera, un campo di padel a Segrate e altri luoghi della città, senza specificare se per motivi di lavoro o svago.

Luka Modric è molto più semplice di quanto sembri. A settembre compirà 41 anni, ma ne dimostra la metà. Dietro al suo stato di forma c'è una cura quasi maniacale. Esempio: il venerdì è il giorno sacro del pesce. Ma c'è anche la leggerezza, quasi la banalità, di un ragazzino che, ogni tanto, si concede un Kinder. Quando non smista palloni a San Siro, Modric è a casa. Sempre. Sta con la famiglia, con i suoi tre figli, e cerca di proteggere il più possibile la propria privacy. La sua Milano parte da zona Gae Aulenti - dove vive, anche se si sta spostando verso CityLife -, passa per una zona tanto cara a Marcelo Brozovic, attraversa Brera, centro di gravità permanente della "Milanobene", e arriva fino al Padel Zenter di Segrate, il centro fondato da Zlatan Ibrahimovic con un socio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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