bivio modric fra il pressing di ibra e la tentazione mourinho

Il giocatore croato si trova a valutare le sue opzioni dopo aver perso la Champions League e il tecnico con cui lavorava. Nel frattempo, un altro calciatore sta mantenendo un ruolo di supporto, anche se in modo non pubblico. La situazione riguarda una fase di incertezza e decisione, con il calciatore che non ha ancora annunciato il suo futuro. La sua scelta potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e la composizione della squadra.

Basta prendere una foto a scelta, nel dopogara di Milan-Cagliari, per capire: si va dallo sguardo incredulo e perso nel vuoto alla schiena china con le mani che si appoggiano alle gambe. Luka Modric non è Atlante, ma di certo ha portato più di una volta tutto il peso del mondo rossonero sulle sue spalle. Solo che alla fine non è stato sufficiente. Se un'intera squadra si spegne di colpo, tutta insieme, anche un Pallone d'oro con sei Champions in bacheca si ritrova con le armi spuntate. Luka ha iniziato la fase della riflessione e, di base, vorrebbe concluderla prima che inizi il Mondiale. Il croato vorrebbe dedicarsi alla sua nazionale a 360 gradi, senza passare le giornate a domandarsi cosa fare di sé la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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