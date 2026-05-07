Padel e solidarietà a Segrate | torna l’Aido Cup per la cultura della donazione

Sabato 9 maggio, i campi del Marconi Sporting Center di Segrate ospiteranno la seconda edizione dell'Aido Cup, un torneo di padel dedicato alla promozione della cultura della donazione. L’evento, che si svolge in via San Bovio 4, vede la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, uniti dall’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della donazione di organi e tessuti attraverso una giornata di sport e solidarietà.

Lo sport che unisce, diverte e, soprattutto, salva vite. Sabato 9 maggio, i campi del Marconi Sporting Center di Segrate (via San Bovio 4) torneranno a vibrare per la seconda edizione dell'Aido Cup. Il torneo di padel, organizzato dalla sezione Aido provinciale Milano insieme al Gruppo Comunale.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate ASL Avellino e AIDO siglano un accordo per diffondere la cultura della donazioneLa donazione è un gesto di solidarietà e responsabilità civile che consente di dare speranza a chi è in attesa di un trapianto. L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organiTempo di lettura: 2 minutiCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di... Contenuti di approfondimento Padel e solidarietà a Segrate: torna l’Aido Cup per la cultura della donazioneSabato 9 maggio al Marconi Sporting Center la seconda edizione del torneo benefico. Sport, testimonianze di trapiantati e gazebo informativi per dire sì alla vita ... milanotoday.it Sport e solidarietà: ecco il Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 voluto da VieriTorna l'appuntamento nelle spiagge italiane che coinvolgerà tutti gli appassionati in tre giorni di padel per gli amatori qualificati attraverso l'Italy Padel Tour nei circoli e per ex calciatori ... gazzetta.it