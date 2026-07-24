Studenti hanno riferito di aver ricevuto foto oscene e inviti espliciti, oltre a essere state vittime di ricatti e tocchi non desiderati. Le denunce riguardano anche violenze verbali in aula e comportamenti fisici durante tirocini. Sono emerse situazioni di sessismo sia nelle battute che nelle affermazioni di superiorità di un genere, con allusioni a conseguenze negative sulla carriera in caso di rifiuto, e casi di avances pesanti e stupro.

Dalle violenze verbali in aula a quelle fisiche durante i tirocini, dal sessismo mascherato dietro una battuta a quello esplicitato con infondate superiorità di un genere sull’altro, fino alle allusioni a carriere universitarie e accademiche rovinate in caso di rifiuto oppure pesanti avances e casi di stupro. C’è veramente di tutto nelle 160 pagine contenute nella versione completa dell’indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie nell’Università degli Studi di Brescia che il Corriere è riuscito a visionare. Decine di testimonianze a sostanziare un fenomeno che, va detto con chiarezza, purtroppo è strutturale e coinvolge tutti... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - I racconti delle studentesse di UniBS: foto oscene, inviti intimi espliciti, ricatti e tocchi non graditi

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