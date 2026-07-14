Ho bisogno del sesso | a Temptation Island Andrea umilia Iris con racconti intimi

Durante una puntata di Temptation Island, Andrea ha condiviso dettagli intimi sulla propria relazione, criticando il carattere della fidanzata e ammettendo di non provare più le stesse emozioni. Le immagini mostrate nel capanno hanno lasciato senza parole Iris, che ha ascoltato le confessioni di Andrea. La discussione si è concentrata su aspetti della loro vita privata, con Andrea che ha espresso il bisogno di sesso e ha commentato il loro rapporto.

Le immagini viste da Iris nel capanno lasciano tutti senza parole. Andrea critica il carattere della fidanzata, parla della loro vita intima e ammette di non provare più le stesse emozioni. La quarta puntata di Temptation Island ha presentato al pubblico una delle coppie destinate a far più discutere. Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis sono arrivati nel villaggio dopo che lei aveva scoperto nel cellulare del fidanzato alcune chat e foto compromettenti. Durante il percorso, però, Iris ha dovuto ascoltare parole ancora più dure da parte del compagno, che ha raccontato dettagli privati della loro relazione attribuendo la crisi della coppia alls fidanzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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ma io mi chiedo come iris ci ha fatto sesso con questo che spiffera i cavoli suoi #temptationisland x.com

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