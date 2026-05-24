Milano capitale delle nozze ' per pochi intimi' | quasi la metà delle coppie ha meno di 30 invitati

Quasi la metà delle coppie che si sono sposate in Italia ha scelto di invitare meno di 30 persone, con Milano che si conferma come capitale delle nozze intime. La distribuzione delle invitati varia molto tra le regioni: a nord prevalgono cerimonie sobrie e laiche, mentre a sud si preferiscono matrimoni tradizionali e religiosi. La scelta tra rito civile o religioso differisce sensibilmente da provincia a provincia, riflettendo differenze culturali e abitudini radicate.

A nord sobrietà e laicità, a sud tradizione e chiesa. Il numero di invitati ai matrimoni italiani - così come la scelta del rito, civile o religioso - varia sensibilmente da provincia a provincia, disegnando una mappa delle nozze che riflette culture e abitudini profondamente diverse. È quanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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