Venerdì 24 luglio sono in programma partite in diversi campionati europei, tra cui Allsvenskan, Superliga, e altri campionati minori. Le competizioni si svolgono in paesi come Danimarca, Bulgaria, Polonia, Svizzera, Svezia e Ungheria.

I pronostici di venerdì 24 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l’Europa I pronostici di venerdì 24 luglio: in campo i campionati di Danimarca, Bulgaria, Polonia, Svizzera, Svezia e Ungheria. Il Viborg parte favorito contro l’Odense in una sfida nella quale il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Nella First League bulgara fiducia anche all’ Arda, che possiede le qualità necessarie per superare lo Slavia Sofia. Tra le possibili vincenti della giornata figura inoltre il Vejle, atteso dal confronto casalingo con l’AB. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Polonia Bytom-Warta Poznan promette almeno tre reti complessive. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 24 luglio: Allsvenskan, Superliga e altri campionati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I pronostici di venerdì 17 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e altri campionatiVenerdì 17 luglio si disputeranno diverse partite di calcio nei campionati di Eliteserien e Allsvenskan.

I pronostici di lunedì 20 luglio: Allsvenskan, Superettan e altri campionatiLa tredicesima giornata del campionato svedese si conclude oggi con le partite tra Kalmar e Malmo, e Orgryte e Djurgarden.

Argomenti più discussi: I pronostici di venerdì 17 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati; Västerås SK-Örgryte IS (venerdì 24 luglio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Pronostico IFK Goteborg - Brommapojkarna con quote del match di allsvenskan del 17-07-26.

Pronostici di oggi 20 luglio: calcio con i campionati Romania, Bulgaria e Svezia ift.tt/u5WTrYV #scommesse #pronostici x.com

I pronostici di venerdì 24 luglio: Allsvenskan, Superliga e altri campionatiI pronostici di venerdì 24 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l'Europa ... ilveggente.it