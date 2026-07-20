I pronostici di lunedì 20 luglio | Allsvenskan Superettan e altri campionati
La tredicesima giornata del campionato svedese si conclude oggi con le partite tra Kalmar e Malmo, e Orgryte e Djurgarden. Sono gli ultimi incontri della giornata in Allsvenskan, il massimo campionato svedese, mentre altri match di campionati minori europei sono in programma.
I pronostici di lunedì 20 luglio: in campo Allsvenskan, Superettan e altri campionati minori in giro per l’Europa La tredicesima giornata del campionato svedese si conclude oggi con le ultime due partite: Kalmar-Malmo e Orgryte-Djurgarden. La sfida tra Kalmar e Malmo, valida per la giornata numero 13 del campionato svedese, mette in palio dei punti pesantissimi. Parliamo di due squadre che non sono partite benissimo e che sperano di risollevare le sorti della propria classifica. (Profilo Instagram Malmo) – IlVeggente.it I padroni di casa, dopo tre vittorie di fila, nel turno della passata settimana hanno perso sul campo dell’Hammarby. Una sconfitta quasi scontata per quello che è il valore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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