I pronostici di venerdì 17 luglio | Eliteserien Allsvenskan e altri campionati
Venerdì 17 luglio si disputeranno diverse partite di calcio nei campionati di Eliteserien e Allsvenskan. Il BodøGlimt affronta il Fredrikstad e è considerato il favorito, secondo le previsioni. Le gare sono in attesa delle finali dei Mondiali, con molte squadre che si preparano a disputare gli incontri in programma.
I pronostici di venerdì 17 luglio, in attesa delle finali dei Mondiali in campo Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati Il BodøGlimt parte nettamente favorito contro il Fredrikstad. La formazione giallonera, particolarmente efficace davanti al proprio pubblico, ha le qualità offensive per indirizzare rapidamente la partita e segnare almeno due o tre gol. Il Fredrikstad sta attraversando un momento complicato e dovrà affrontare una delle trasferte più difficili del campionato. Il BodøGlimt dovrebbe controllare il possesso, creare numerose occasioni e portare la partita verso una vittoria con almeno tre reti complessive. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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