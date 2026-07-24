Alle 21:30, su Rai 1, va in onda “TIM Summer Hits”, uno show musicale che riprende l’atmosfera delle piazze italiane. Su Canale 5 alle 21, viene trasmessa la fiction “L’erede”. Su Canale 20, alle 21:15, viene proiettato il film “Transformer 4”. La programmazione prevede anche altri programmi e film, con diversi orari e generi, per tutta la serata.

Guida ai programmi TV del 24 luglio 2026: “TIM Summer Hits” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5, “Transformer 4” su Canale 20. La prima serata del 24 luglio offre su Rai 1 TIM Summer Hits, lo show che porta sullo schermo l’energia delle piazze italiane. Su Rai 2 torna l’azione ironica de L’Ispettore Coliandro, uno dei titoli più riconoscibili della rete. Rai 3 punta sul cinema d’autore con Amiamoci finché siamo vivi, mentre Rete 4 approfondisce la cronaca con Quarto Grado. Canale 5 propone tensione e colpi di scena con L’Erede, serie che intreccia segreti familiari e intrighi. Italia 1 risponde con l’adrenalina di Chicago Fire, mentre Canale 20 offre l’action spettacolare di Transformers 4. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 24 luglio 2026: musica, fiction e film

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