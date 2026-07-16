I programmi TV di oggi 16 luglio 2026 | fiction musica e film
Il 16 luglio 2026, la televisione propone vari programmi. Su Rai 1 va in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, mentre su Rai 2 viene trasmessa la finale mondiale di calcio tra Italia e Francia del 2006. Su Canale 5 si tiene il concerto “Tim Battiti Live” e su Iris il film “Balistic”.
Guida ai programmi TV del 16 luglio 2026: “Doc – Nelle tue mani” su Rai 1, “Tim Battiti Live” su Canale 5, “Balistic” su Iris. La prima serata di giovedì 16 luglio 2026 offre su Rai 1 la fiction di punta “Doc – Nelle tue mani”, mentre Rai 2 ripropone l’emozione sportiva della finale mondiale con “Italia?Francia 2006”. Canale 5 accende l’estate con “Battiti Live”, tra musica e spettacolo. Italia 1 punta sul medical drama “Chicago Med”, mentre La7 propone l’attualità con “In Onda”. In prima serata arrivano anche i grandi film di Sky, dal thriller “Blink Twice” all’animazione cult “Shrek Terzo”, passando per il cinema epico con “Il cavaliere oscuro: Il ritorno”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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