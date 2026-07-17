I programmi TV di oggi 17 luglio 2026 | musica fiction e film
Il 17 luglio 2026 in TV sono in programmazione vari show e film. Su Rai 1 va in onda “TIM Summer Hits”, uno spettacolo dedicato alla musica pop italiana. Canale 5 trasmette la fiction “L’erede”. Su Sky Cinema Romance è in programmazione il film “Il bacio che aspettavo”. La prima serata si concentra principalmente su musica e produzioni cinematografiche, con un’attenzione particolare alle trasmissioni di intrattenimento e fiction italiane.
Guida ai programmi TV del 17 luglio 2026: “TIM Summer Hits” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5, “Il bacio che aspettavo” su Sky Cinema Romance. La prima serata di venerdì 17 luglio 2026 propone su Rai 1 domina l’energia di TIM Summer Hits, con i big della scena pop italiana. Rai 2 punta sul racconto emotivo della fiction Noi, mentre Canale 5 accende la tensione con la serie turca L’erede. Per gli appassionati di cinema, Iris propone il biopic spaziale First Man, mentre su Sky Cinema Uno arriva la prima TV di Five Nights at Freddy’s 2, uno dei titoli più attesi della stagione. Italia 1 offre l’azione di Chicago Fire, TV8 il giallo ironico dei Delitti del BarLume, e La7 la poesia visiva di Le fate ignoranti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
SMILE THE PROGRAM – GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2026 | LIVE con Tony Sax (ore 16:00)
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