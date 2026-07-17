I programmi TV di oggi 17 luglio 2026 | musica fiction e film

Notizia in breve

Il 17 luglio 2026 in TV sono in programmazione vari show e film. Su Rai 1 va in onda “TIM Summer Hits”, uno spettacolo dedicato alla musica pop italiana. Canale 5 trasmette la fiction “L’erede”. Su Sky Cinema Romance è in programmazione il film “Il bacio che aspettavo”. La prima serata si concentra principalmente su musica e produzioni cinematografiche, con un’attenzione particolare alle trasmissioni di intrattenimento e fiction italiane.