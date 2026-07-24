Il ministro dell’Interno ha dichiarato che sollecitare la grazia per Roggero è inopportuno, chiudendo così la discussione sul tema. La dichiarazione è arrivata ieri, con tono deciso e senza lasciare spazio a interpretazioni. Piantedosi ha mantenuto un atteggiamento composto, anche in un periodo in cui si sono susseguite richieste politiche di sostituzione, senza mai mostrare segni di nervosismo o di cambiamenti di posizione.

Sipario. Almeno per ora, il tormentone sul Viminale dovrebbe chiudersi. Ieri Matteo Piantedosi lo ha detto nel modo più chiaro possibile. Il ministro dell’Interno, va detto, non ha mai perso l’aplomb quando i giornali erano pieni delle richieste leghiste di sostituirlo con Matteo Salvini. E ieri, ospite di David Parenzo a L’aria ch e tira su La7, l’uomo del Viminale lo ha specificato: «Rimango al Viminale. E mi sembra che Salvini stesso abbia dichiarato in queste ore che per il prossimo anno lo vedremo al ministero dei Trasporti». In effetti, la richiesta più che dal vicepremier in persona era stata del partito. A partire dal tribolato... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - I paletti di Piantedosi su Roggero: «Inopportuno sollecitare la grazia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piantedosi querela Dagospia, l’opposizione: ‘Solidarietà al sito, gesto inopportuno’Il ministro dell’interno ha presentato una denuncia contro il sito di informazione Dagospia, suscitando reazioni da parte dell’opposizione.

Meloni e i dubbi su Mario Roggero, la spinta su Nordio per la grazia e le critiche: «Sicuri che fosse finito il pericolo? Perché la pena è sproporzionata»Giorgia Meloni ha espresso dubbi sulla condanna di un gioielliere coinvolto in un procedimento legale, chiedendosi se il rischio fosse ormai...

I paletti di Piantedosi su Roggero: Inopportuno sollecitare la graziaSipario. Almeno per ora, il tormentone sul Viminale dovrebbe chiudersi. Ieri Matteo Piantedosi lo ha detto nel modo più chiaro possibile. Il ministro dell’Interno, va detto, non ha mai perso l’aplomb ... roma.corriere.it

La morte di Fakir, Piantedosi: 'Da Lepore grave sottovalutazione sui rischi della piazza'E' stata convocata una piazza in maniera quantomeno inconsapevole. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità. Così il ministro dell'I ... ansa.it