Piantedosi querela Dagospia l’opposizione | ‘Solidarietà al sito gesto inopportuno’

Da ildifforme.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno ha presentato una denuncia contro il sito di informazione Dagospia, suscitando reazioni da parte dell’opposizione. La vicenda, che riguarda una polemica tra il ministro e l’ex presidente del Consiglio, è stata al centro di discussioni pubbliche nelle ultime settimane. La querela segue un articolo pubblicato online, mentre le forze politiche si sono divise tra chi esprime solidarietà al sito e chi considera il gesto inappropriato.

Il caso Conte-Piantedosi esploso poche settimane fa continua a far discutere. Dopo la querela del ministro nei confronti di Dagospia, alcuni membri dell'opposizione hanno espresso solidarietà al sito Recentemente il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiè stato coinvolto in una vicenda a metà tra lo scandalo politico e il gossip. Dopo l’intervista diMoney.itin cui la giornalistaClaudia Contenon ha smentito la presunta relazione con il ministro, è esploso il caso e l’attenzione mediaticanon è mancata. Negli scorsi giorni, il sito giornalisticoDagospiaè stato denunciato da Piantedosi proprio per la “continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria” sul caso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Piantedosi querela Dagospia, l’opposizione: ‘Solidarietà al sito, gesto inopportuno’

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