Piantedosi querela Dagospia l’opposizione | ‘Solidarietà al sito gesto inopportuno’

Il ministro dell’interno ha presentato una denuncia contro il sito di informazione Dagospia, suscitando reazioni da parte dell’opposizione. La vicenda, che riguarda una polemica tra il ministro e l’ex presidente del Consiglio, è stata al centro di discussioni pubbliche nelle ultime settimane. La querela segue un articolo pubblicato online, mentre le forze politiche si sono divise tra chi esprime solidarietà al sito e chi considera il gesto inappropriato.

Il caso Conte-Piantedosi esploso poche settimane fa continua a far discutere. Dopo la querela del ministro nei confronti di Dagospia, alcuni membri dell'opposizione hanno espresso solidarietà al sito Recentemente il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiè stato coinvolto in una vicenda a metà tra lo scandalo politico e il gossip. Dopo l’intervista diMoney.itin cui la giornalistaClaudia Contenon ha smentito la presunta relazione con il ministro, è esploso il caso e l’attenzione mediaticanon è mancata. Negli scorsi giorni, il sito giornalisticoDagospiaè stato denunciato da Piantedosi proprio per la “continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria” sul caso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piantedosi querela Dagospia, l’opposizione: ‘Solidarietà al sito, gesto inopportuno’ Notizie correlate Leggi anche: Piantedosi va al contrattacco e querela Dagospia: “Persistente campagna diffamatoria” Caso Claudia Conte, Piantedosi querela DagospiaL’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di denuncia e querela nei confronti di Roberto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piantedosi, il legale: Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro; Caso Claudia Conte, Piantedosi querela Dagospia: Continuativa, massiva e seriale campagna diffamatoria; Caso Claudia Conte, Fittipaldi sulla querela a Dagospia: Roberto D'Agostino ha fatto il suo mestiere; Piantedosi, il legale: Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro. Caso Claudia Conte, il ministro Piantedosi querela Dagospia. La replica: «È solo giornalismo»La notizia della deposizione della querela da parte del legale del ministro presso la Procura di Roma è trapelata solo in queste ore. Nel mirino della denuncia c’è il direttore di Dagospia, Roberto D’ ... ilsole24ore.com Caso Claudia Conte, Piantedosi querela Dagospia: «Continuativa, massiva e seriale campagna diffamatoria»L’avvocato del titolare del Viminale ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Roberto D'Agostino: «Ha attribuito al ministro di aver fatto ottenere illegittimamente incarichi pubblici» alla ... msn.com Esprimo piena solidarietà a #Dagospia per la querela annunciata dal ministro #Piantedosi. Siamo di fronte a un fatto grave: un membro del governo sceglie la via giudiziaria contro una testata che ha posto domande di evidente interesse pubblico. È un copion - facebook.com facebook Il ministro Piantedosi querela Dagospia perché ha scritto del caso Claudia Conte. Trovo surreale che proceda a querelare senza aver dato alcun chiarimento ai cittadini sulla vicenda. x.com