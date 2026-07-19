Meloni e i dubbi su Mario Roggero la spinta su Nordio per la grazia e le critiche | Sicuri che fosse finito il pericolo? Perché la pena è sproporzionata

Giorgia Meloni ha espresso dubbi sulla condanna di un gioielliere coinvolto in un procedimento legale, chiedendosi se il rischio fosse ormai terminato e criticando la sproporzione della pena. La premier ha anche spinto per un intervento di Nordio sulla grazia. Le critiche si concentrano sulla durata eccessiva del processo e sulla sentenza, senza entrare nel merito del caso specifico. La discussione pubblica si concentra sul peso delle pene e sulla possibilità di interventi di clemenza.

Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Mario Roggero e lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera. Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, la premier aveva comunque preso posizione quantomeno sul tema del risarcimento danni, che il 72enne è stato condannato a riconoscere alle famiglie delle vittime. Ma in quel post sui social, il caso non veniva mai citato esplicitamente. Ora nello scambio con Marco Galluzzo, la premier parte dalla vicenda dell’orefice sollevando più di un dubbio sulla proporzionalità della pena a lui inflitta. E soprattutto su quanto lui fosse in sé quando ha sparato: «Siamo sicuri – si chiede la premier – che in quel momento fosse capace di intendere?». 🔗 Leggi su Open.online

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