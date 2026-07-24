I nuovi dazi di Trump | ecco tutte le tariffe Per l’Ue il 10% alla Cina il 12,5%

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi dazi su circa sessanta partner commerciali, coprendo oltre il 99% delle importazioni. Per l’Unione europea sono fissati al 10%, mentre per la Cina arrivano al 12,5%. Questi provvedimenti seguono la sospensione dei precedenti dazi generalizzati decisa dalla Corte Suprema. Le tariffe sono state applicate senza ulteriori negoziati e riguardano prodotti provenienti da diversi paesi.