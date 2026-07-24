I nuovi dazi di Trump | ecco tutte le tariffe Per l’Ue il 10% alla Cina il 12,5%
Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi dazi su circa sessanta partner commerciali, coprendo oltre il 99% delle importazioni. Per l’Unione europea sono fissati al 10%, mentre per la Cina arrivano al 12,5%. Questi provvedimenti seguono la sospensione dei precedenti dazi generalizzati decisa dalla Corte Suprema. Le tariffe sono state applicate senza ulteriori negoziati e riguardano prodotti provenienti da diversi paesi.
MILANO – Partono i nuovi dazi Usa contro una sessantina di partner commerciali, dai quali arriva oltre il 99% dell’import negli Stati Uniti: la nuova barriera protezionistica di Donald Trump dopo lo stop imposto dalla Corte Suprema ai precedenti provvedimenti tariffari generalizzati. Le nuove misure, annunciate dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr), prevedono aliquote del 10% o del 12,5% su una vasta gamma di prodotti importati. E generano subito la reazione delle cancellerie. Dall’Australia: “Sono ingiustificati, incompatibili con il nostro accordo di libero scambio e devono essere eliminati". Il Giappone “si rammarica”, la Nuova Zelanda parla di “tariffe estremamente deludenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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