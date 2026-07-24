Un concerto dei Nomadi si è svolto alla Fortezza di Siena, ripercorrendo un repertorio che unisce passato e futuro. La band ha presentato brani storici e nuove composizioni, attirando un pubblico vario. Tra le canzoni eseguite, anche una traduzione di un successo internazionale degli anni Sessanta, risalente al periodo del Cantagiro del 1966. La serata ha visto la band esibirsi con un repertorio che attraversa decenni di musica, con un’ampia partecipazione di spettatori.

di Massimo Biliorsi SIENA Era il Cantagiro del 1966, quello con il mitico girone C con i nascenti complessi, e già imperversavano da qualche anno: la loro ’Come potete giudicar’, traduzione di un brano d’oltreoceano, riempiva le stanze condite da juke box e mangiadischi. I Nomadi avevano già cominciato a macinare chilometri. E da allora non si sono più fermati. E questa sera saranno i protagonisti in piazza della Libertà alla Fortezza Medicea per il concerto che apre i grandi eventi in questo prezioso luogo e che ha sempre splendide potenzialità. ’Vivi Fortezza’ è ideata dall’Associazione Propositivo in collaborazione con il Comune di Siena. Ed ecco i Nomadi dell’intramontabile Beppe Carletti, il tastierista dalla sua fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Nomadi sul palco della Fortezza. Un repertorio tra passato e futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PLOAGHE (SS) - I NOMADI IN CONCERTO - PRIMA PARTE - 4 LUGLIO 2026

Notizie e thread social correlati

Danzatori da tutta Europa sul palco della Fortezza MediceaDomenica 19 luglio alle 20 si terrà il gran finale della prima edizione di Arezzo Dance Hub, uno spettacolo con danzatori professionisti provenienti...

I Nomadi in concerto il 24 luglio. Si canta alla Fortezza MediceaIl 24 luglio i Nomadi si esibiranno alla Fortezza Medicea di Siena in un concerto nell’ambito di un tour estivo.

Temi più discussi: I Nomadi sul palco della Fortezza. Un repertorio tra passato e futuro; Beppe Carletti: Non mi sento vecchio, i Nomadi hanno ancora storie da raccontare. Sanremo? Deve cantare solo chi è intonato; Pooh e Nomadi, doppio appuntamento con la musica a Este e Vo' il 16 luglio; Grottaminarda (AV) – I Nomadi in concerto.

I Nomadi sul palco della Fortezza. Un repertorio tra passato e futuroA decine i dischi realizzati, un pubblico che attraversa tutte le generazioni, veri e propri capolavori dai giorni della stretta collaborazione con Guccini, culminati con uno storico live, fino ai ... lanazione.it

Il palco come medicina universale: se salgo lì sopra passa tutto. Sono già proiettato al 2027 L'intervista a Beppe Carletti, anima e tastiera dei Nomadi ? x.com

I Nomadi in concerto il 24 luglio. Si canta alla Fortezza MediceaLo storico gruppo porterà sul palco di piazzale della Libertà una discografia rivolta a tutte le età ... msn.com