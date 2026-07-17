danzatori da tutta europa sul palco della fortezza medicea

Domenica 19 luglio alle 20 si terrà il gran finale della prima edizione di Arezzo Dance Hub, uno spettacolo con danzatori professionisti provenienti da tutta Europa. L’evento si svolge alla Fortezza Medicea di Arezzo e vedrà sul palco performer di diverse nazionalità. L’intera giornata sarà dedicata a esibizioni e performance di danza, culminando con la serata conclusiva.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Uno spettacolo con danzatori professionisti da tutta Europa alla Fortezza Medicea di Arezzo. Il gran finale della prima edizione della rassegna Arezzo Dance Hub andrà in scena domenica 19 luglio, alle 20.30, con “La Danza delle Emozioni” c he offrirà una performance unica nel suo genere in omaggio alla ricchezza e alla varietà dell’arte coreutica. L’evento, promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con il contributo del Comune di Arezzo e il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo Intour, alternerà le coreografie di ballerini di fama internazionale alle esibizioni di giovani talenti in rampa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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