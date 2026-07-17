Il 24 luglio i Nomadi si esibiranno alla Fortezza Medicea di Siena in un concerto nell’ambito di un tour estivo. La band, attiva da diversi decenni, propone un repertorio che spazia tra beat, rock d’autore e nuovo cantautorato. La data segue una serie di concerti già svolti in primavera e si inserisce in una serie di appuntamenti estivi che vedono la band tornare frequentemente in diverse località.

I Nomadi sono come certi colori che stanno bene su tutto. Hanno attraversato beat, rock d’autore, nuovo cantautorato: eccoli tornare a Siena, con una quasi ciclica presenza, il 24 luglio alla Fortezza Medicea, fra le tappe di un tour estivo che ben poco ha staccato con quello primaverile. Del resto, la loro arma vincente è il continuo rapporto con il pubblico, che non è fatto solo di "dinosauri" della musica, ma che coinvolge anche le giovani generazioni. Arrivano a Siena con la formazione che prevede il veterano Beppe Carletti, il musicista che suona tastiere e fisarmonica che proviene dalla prima formazione, Cico Falzone (chitarre), Massimo Vecchi (basso), Sergio Reggioli (violino e voce), Yuri Cilloni (voce solista), Domenico Imguaggiato (batteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Nomadi in concerto il 24 luglio. Si canta alla Fortezza Medicea

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