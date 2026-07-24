i luoghi della grande guerra tra memoria e conoscenza veneto inedito e da scoprire

Tre province venete promuovono itinerari e percorsi legati ai luoghi della Prima Guerra Mondiale, dalla laguna alle zone di alta quota. L’obiettivo è mantenere viva la memoria storica e trasmettere i valori di pace attraverso visite e iniziative dedicate. La regione utilizza percorsi territoriali per far conoscere i siti storici e le testimonianze del conflitto, coinvolgendo visitatori e studenti. Le iniziative si svolgono in diverse località, con l’intento di preservare e diffondere la conoscenza di quei luoghi.

di Raffaella Parisi Dalla laguna ad alta quota attraversando Montebelluna per rivivere i percorsi della Grande Guerra. Tre provincie venete raccontano e tengono vivi i valori di pace. Un nuovo tipo di turismo quello della memoria che arricchisce le proprie conoscenze soprattutto per le giovani generazioni. Batteria Vettor Pisani, a Cavallino Treporti sulla laguna chiamata così in onore del comandante veneziano, è un museo da poco allestito in una fortificazione costiera realizzato in calcestruzzo armato. Vi sono anche degli spazi esplicativi dedicati ai bambini che facilitano la conoscenza. Il circuito museale diffuso a cielo aperto con la Batteria Amalfi e il Forte Treporti a Punta Sabbioni è anche un percorso ciclabile adatto per esplorare in bicicletta il litorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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