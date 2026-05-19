FAI Serata | sette appuntamenti in Veneto tra musica socialità e luoghi da scoprire

Il FAI Serata è una serie di eventi organizzati dai Gruppi FAI Giovani del Veneto, che si svolgeranno in sette diverse località della regione. Ogni appuntamento si terrà in una provincia diversa e prevede momenti di musica, socializzazione e visite a luoghi di interesse culturale. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere un pubblico giovane, offrendo occasioni di scoperta e di incontro nei territori veneti. Il calendario comprende sette eventi distribuiti uniformemente sul territorio regionale, con date e dettagli specifici per ogni località.

“E tu, scrolli o FAI Serata?” Con questo motto, i Gruppi FAI Giovani del Veneto lanciano un nuovo format di eventi culturali diffusi sul territorio regionale: sette appuntamenti, distribuiti nelle sette province del Veneto, pensati per avvicinare una nuova generazione ai luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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E se il cast di STRANGER THINGS fosse ITALIANO

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