Da Caltanissetta ad Agrigento per scoprire i luoghi della cultura | studenti in visita al Palazzo della Provincia

Studenti provenienti da Caltanissetta sono arrivati ad Agrigento per visitare il Palazzo della Provincia e altri luoghi legati alla cultura locale. La giornata è stata dedicata alla scoperta di siti storici, opere d’arte e tradizioni popolari della zona, offrendo loro l’opportunità di conoscere più da vicino i simboli culturali della città. La visita si è svolta in un clima di interesse e curiosità, con incontri guidati e approfondimenti sui luoghi visitati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una giornata tra storia, arte e tradizioni popolari per scoprire da vicino alcuni dei luoghi simbolo della cultura agrigentina. Cinquanta studenti dell’istituto comprensivo statale Vittorio Veneto di Caltanissetta hanno visitato il palazzo della Provincia di Agrigento nell’ambito di un progetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Studenti da Varese in visita in città, tappa al Palazzo della ProvinciaSi è svolta questa mattina al Libero Consorzio Comunale la visita degli studenti dell'istituto comprensivo "Giuseppe Leva" di Travedona Monate... Olocausto: 132 studenti romani in visita nei luoghi della deportazioneLungo il corridoio di marmo bianco risuonano i nomi delle vittime, uno alla volta, come in una preghiera. Argomenti più discussi: Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave; Il design è una favola: da Milano ad Agrigento per creare un laboratorio di visioni e icone; Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave; Agrigento, bambino di 10 anni cade dal balcone: ricoverato in codice rosso.