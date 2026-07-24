Villa del Palco si è piazzata al quarto posto tra i Luoghi del cuore più votati in Italia nella classifica provvisoria del Fai. Il complesso, situato nella nostra città, ha ottenuto 6.000 voti nei primi sei mesi di raccolta. La villa, di grande valore storico e architettonico, si trova in una posizione di rilievo tra i luoghi preferiti dai cittadini. La classifica verrà aggiornata a breve.

Villa del Palco al quarto posto tra i Luoghi del cuore più votati in Italia nella classifica provvisoria del Fai. Un risultato davvero importante per lo splendido complesso della nostra città, che nei primi sei mesi di voto ha raccolto 6.062 segnalazioni. Mancano cinque mesi alla chiusura del censimento e da metà maggio sono arrivati già 350mila voti. E’ importante segnalare Villa San Leonardo al Palco, perché se nei prossimi mesi Prato conquistasse il podio arriverebbero in premio fondi preziosi per finanziare il recupero della facciata principale (per il terzo classificato 50mila euro, 60mila per il secondo e 70mila per il primo). E’ molto complesso raggiungere il primo posto, con l’area naturale Lame di Puglia, in provincia di Bari a quota 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I luoghi del cuore del Fai. Quarta la Villa del Palco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

99 Notti Nella FORESTA Nella VITA REALE!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La meraviglia architettonica lecchese irrompe tra i "Luoghi del cuore" del Fai

Manfredonia, la chiesa di Santa Chiara candidata a ‘I Luoghi del Cuore’ del FaiA Manfredonia la chiesa di Santa Chiara è stata candidata alla lista dei ‘Luoghi del Cuore’ promossa dal Fai.

Temi più discussi: Luoghi del Cuore Fai, villa del Palco è già tra i preferiti: cinque mesi per conquistare il podio e restaurare la facciata; Un viaggio nell’Italia nascosta: la Toscana protagonista nei Luoghi del cuore FAI; I luoghi del cuore del Fai. Quarta la Villa del Palco; FAI, ecco ‘I luoghi del cuore’ più votati dell’estate in Toscana.

CLASSIFICHE | Vacanze con il Fai: l’Italia segreta che rapisce il cuore dei viaggiatori, i luoghi più votati per l’estate 2026 Leggi la notizia shorturl.at/gNHF0 #fai #fondoperlambienteitaliano #Estate2026 #iluoghidelcuore #turismo #Vacanze2026 @Fondoambie x.com

I luoghi del cuore del Fai. Quarta la Villa del PalcoClassifica parziale: oltre 6mila voti in sei mesi per il magnifico complesso. Finanziamenti in palio per i primi tre, l’appello ai pratesi per segnalarla. . lanazione.it

Quale effetto Mandela hai vissuto che ti ha fatto mettere in discussione la realtà? reddit

I Luoghi del cuore del Fai. Anche lo Spirit de Milan tra quelli più votatiI risultati a due mesi dal lancio del censimento dei tesori nascosti italiani. In Lombardia spiccano Cascina Monluè e il ponte San Michele sull’Adda. ilgiorno.it