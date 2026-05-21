Manfredonia la chiesa di Santa Chiara candidata a ‘I Luoghi del Cuore’ del Fai
A Manfredonia la chiesa di Santa Chiara è stata candidata alla lista dei ‘Luoghi del Cuore’ promossa dal Fai. La città, che ha aderito al Fondo per l’Ambiente Italiano come Comune Sostenitore, ha scelto di sostenere questo edificio, considerato uno dei simboli della propria storia religiosa, artistica e culturale. La chiesa rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale e si trova al centro di un’attenzione crescente da parte di cittadini e associazioni.
La Città di Manfredonia, recentemente entrata a far parte del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano come Comune Sostenitore, guarda ora a uno dei luoghi più significativi della propria storia religiosa, artistica e identitaria: la Chiesa di Santa Chiara. L’Amministrazione comunale intende infatti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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