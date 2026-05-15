La meraviglia architettonica lecchese irrompe tra i Luoghi del cuore del Fai

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più se ne parla, con l'ipotesi sul tavolo degli enti di costruirne uno nuovo per migliorare la viabilità, più sembra rafforzarsi la sua immagine come attrazione. Il ponte San Michele a Paderno è ufficialmente candidato ai “Luoghi del cuore” del Fai, il censimento delle bellezze italiane che da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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