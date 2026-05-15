La meraviglia architettonica lecchese irrompe tra i Luoghi del cuore del Fai

Più se ne parla, con l'ipotesi sul tavolo degli enti di costruirne uno nuovo per migliorare la viabilità, più sembra rafforzarsi la sua immagine come attrazione. Il ponte San Michele a Paderno è ufficialmente candidato ai “Luoghi del cuore” del Fai, il censimento delle bellezze italiane che da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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