I Luoghi del cuore del Fai Anche lo Spirit de Milan tra quelli più votati

A due mesi dall'inizio della 13ª edizione del censimento del Fai, la lista dei “luoghi del cuore” include anche lo Spirit de Milan tra quelli più votati. La classifica evidenzia siti, paesaggi e monumenti poco noti e lontani dalle mete turistiche più popolari, offrendo una mappa di luoghi da riscoprire. La raccolta delle preferenze si concentra su aree di interesse culturale e ambientale, con un’attenzione crescente verso realtà meno conosciute.

A due mesi dal lancio della 13ª edizione del censimento del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), la classifica dei “luoghi del cuore”, offre la mappa di un inedito viaggio in luoghi da riscoprire, paesaggi e monumenti poco conosciuti, lontani dalla ribalta tursistica. Da metà maggio sono arrivati già 350.000 voti. Per quanto riguarda la Lombardia, nella graduatoria entra anche lo Spirit de Milan, protagonista di una mobilitazione popolare dopo l’annuncio della chiusura e della vendita dell’area. Altri luoghi del cuore lombardi sono Cascina Monluè a Milano, il ponte San Michele di Paderno d’Adda (Lecco), l’abbazia benedettina dei santi Nicola e Paolo VI a Rodengo Saiano (Brescia), il Faro voltiano Brunate (Como), il Santuario della Madonna del Castello a Carpenedolo (Brescia) e il municipio di Clusone con l’orologio astronomico Fanzago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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