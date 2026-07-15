fai ex colonia varese tra i luoghi del cuore

La candidatura della duna sulla litoranea dell’ex colonia Varese a ‘luogo del cuore Fai 2026’ ha raccolto oltre 2.500 firme. L’obiettivo è di raggiungere 15.000 firme per concorrere alla selezione. La petizione è attiva online e mira a coinvolgere i cittadini nella tutela del sito. Finora, non sono stati annunciati ulteriori passi ufficiali o scadenze precise.

Ha già superato le 2.500 firme la candidatura della duna della litoranea dell’ex colonia Varese a ‘luogo del cuore Fai 2026’. Un risultato ancora lontano dall’obiettivo delle 15.000 sottoscrizioni necessarie per accedere direttametne al bando per la selezione degli interventi, ma significativo se si considera che la raccolta è partita da poche settimane e resterà aperta fino a dicembre. La duna non rappresenta soltanto un tratto di spiaggia da proteggere, ma un equilibrio naturale fatto di vegetazione spontanea, habitat di pregio e continuità ecologica con la pineta retrostante. Il percorso avviato per l’ex colonia Varese potrebbe inoltre diventare un modello per altre aree del litorale cervese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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