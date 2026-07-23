Viaggio tra le meraviglie nascoste della Toscana | i 7 luoghi del cuore più amati e votati

Il 23 luglio 2026, è stato pubblicato un elenco dei sette luoghi più votati e amati della Toscana, scelti da cittadini e visitatori. Si tratta di località meno note rispetto alle mete turistiche più popolari, caratterizzate da paesaggi e monumenti poco conosciuti. La selezione si basa sui voti raccolti attraverso un sondaggio, evidenziando così i punti di interesse meno frequentati ma apprezzati per la loro autenticità e bellezza.

Firenze, 23 luglio 2026 – Un viaggio inedito, fatto di paesaggi e monumenti poco conosciuti, lontani dalla ribalta delle mete più rinomate e turistiche e per questo autentici e sorprendenti. È quello del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo, che anche quest’anno offre la mappa e la classifica dei “luoghi del cuore”. Luoghi custodi di un patrimonio ambientale e culturale straordinario, quasi inesplorato, a torto ritenuto “minore”, che merita di essere tutelato e valorizzato. Ecco quali sono ad oggi, 23 luglio, i “luoghi del cuore” più votati a due mesi dal lancio della 13esima edizione del censimento del Fai. I 7 luoghi del cuore più votati in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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