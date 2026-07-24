Gli avvocati di Mauro e Miriam Caroccia hanno depositato in Procura di Roma una memoria contenente tutte le chat tra un parlamentare e il loro assistito. La richiesta è di acquisizione immediata di questi messaggi. Nel frattempo, l’esponente politico ha commentato che questa azione dimostrerà la sua onestà.

L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di fiducia di Mauro e Miriam Caroccia, ha comunicato che ha depositato presso la Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra Andrea Delmastro Delle Vedove e il suo assistito, con richiesta di acquisizione immediata. Sul punto, il deputato di FdI ha fatto chiarezza con un comunicato nel quale conferma di essere cristallino e trasparente. La nota del parlamentare. “Apprendo che il legale del Sig. Carroccia starebbe depositando le famose ‘chat. Non ho alcun problema che ciò avvenga anche per il loro valore chiarificatorio dell’intera vicenda. Le interlocuzioni di carattere amichevole sono e restano tipiche del dialogo che si può avere con un ristoratore romano del quale confermo non ho mai nemmeno supposto coinvolgimenti veri o presunti con ambienti criminali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I legali di Carocci depositano le chat in Procura. Delmastro: “Bene, dimostreranno la mia onestà”

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