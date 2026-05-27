La procura di Roma ha richiesto di acquisire le chat tra il deputato e Mauro Caroccia nell'ambito di un'inchiesta in cui quest'ultimo è indagato. La richiesta riguarda le comunicazioni digitali tra i due, che sono parte del procedimento giudiziario in corso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse né sui contenuti delle chat. La procedura è ancora in fase di acquisizione e analisi da parte degli inquirenti.

AGI - La procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato Mauro Caroccia - accusato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori -, ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat intercorse tra lo stesso e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro che non è iscritto sul registro degli indagati. La notizia è stata anticipata da Il Corriere della Sera. Delmastro e Caroccia erano soci di un ristorante di carne in zona Tuscolana e, per questo, il parlamentare è citato nella vicenda. Il centrodestra verso il 'no' alla richiesta. Il centrodestra, secondo quanto si apprende, ricalcherà il metodo adottato per la vicenda Mps anche per il 'caso Delmastro', ovvero è pronto a respingere la richiesta della procura di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Delmastro, la procura chiede di acquisire le chat con Carroccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

Notizie e thread social correlati

Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con CarocciaLa Procura di Roma ha richiesto alla Camera di acquisire tutte le chat tra il deputato coinvolto e un suo collaboratore, nell'ambito dell'inchiesta...

La procura di Roma chiede di acquisire tutte le chat tra Delmastro e CarocciaLa procura di Roma ha richiesto di acquisire tutte le chat tra un ex parlamentare e un collaboratore.

Temi più discussi: Caso Cospito, confermata in Appello la condanna di 8 mesi a Delmastro; Delmastro, confermata in appello la condanna a 8 mesi; Caso Cospito, confermata la condanna a Delmastro: otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio; Caso Cospito: confermata in appello la condanna a 8 mesi per Delmastro. Faremo ricorso.

Delmastro, la procura di Roma chiede alla Camera l’autorizzazione ad acquisire le chat dell’ex sottosegretario con Caroccia x.com

Chat tra Delmastro e Caroccia, la Procura di Roma chiede l’autorizzazione alla Camera per acquisirleLa richiesta arriva nell’ambito delle indagini relative al caso Bisteccheria d’Italia. Nel mirino le conversazioni dell'ex sottosegretario alla Giustizia, Andre Delmastro e Mauro Caroccia indagato per ... quotidiano.net

La procura di Roma chiede di acquisire tutte le chat tra Delmastro e CarocciaLa Procura di Roma chiede di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. lettera43.it

Occupatevi di Delmastro, non di Garlasco: la narrativa radical chic che non regge reddit