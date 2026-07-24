Due stretti sono stati colpiti da un raid degli Houthi, causando un aumento dei prezzi del petrolio. La tensione nella regione si intensifica mentre gli attacchi si susseguono. Il presidente americano ha dichiarato che si tratta di un “attacco enorme contro l’Iran”. La situazione si riflette sui mercati globali e sulle economie nazionali, con ripercussioni sui prezzi energetici e sulla sicurezza regionale.

Roma, 24 luglio 2026 – ll presidente americano, Donald Trump, si prepara a scatenare l’inferno, mentre il conflitto con l’Iran inizia a impattare sempre di più sulle tasche degli italiani, ma non solo. Il numero uno della Casa Bianca ieri ha dichiarato ad Axios di stare “considerando un attacco enorme ”, ben superiore a quelli visti durante l’operazione Epic Fury. Dall’operazione, però, rimarrebbe fuori Israele. “Non abbiamo bisogno di nessuno”, ha sentenziato il tycoon, che ha aggiunto che Tel Aviv “si unirebbe in due minuti”. https:www.quotidiano.netvideoesteriusa-nuova-ondata-di-attacchi-contro-liran-nel-mirino-target-militari-ocqmn37h La minaccia degli Houthi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I due Stretti sotto scacco. Raid degli Houthi, petrolio alle stelle. Trump: “Attacco enorme contro l’Iran”

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