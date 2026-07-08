Dopo aver criticato gli alleati della Nato per il mancato supporto, l’ex presidente degli Stati Uniti ha autorizzato un nuovo attacco in Medio Oriente. Sono state colpite navi nel Golfo di Hormuz e sono stati effettuati raid sulle isole di Kharg e Qeshm. Contestualmente, il prezzo del petrolio è salito. L’intervento si è verificato a seguito di un’escalation di tensioni nella regione, con azioni militari che hanno coinvolto obiettivi navali e isolani.

Dopo aver attaccato (a parole) gli Alleati della Nato per non averlo supportato nella sua operazione in Iran, finito di cenare con i leader, Donald Trump ha dato il suo ok ed è partita la nuova offensiva in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da Axios, il presidente americano ha tenuto una riunione ad Ankara con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, quello di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Scott Bessent e il capo degli stati maggiori congiunti il generale Dan Caine. Secondo il funzionario «non è ancora chiaro per quanto tempo proseguiranno gli attacchi. Riceveremo una valutazione sui risultati dei raid e prenderemo decisioni in seguito». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran, perché Trump ha ordinato un nuovo attacco? Le navi colpite a Hormuz e i raid sulle isole di Kharg e Qeshm (e il petrolio sale)

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Iran, tregua a rischio Droni iraniani su navi a Hormuz, raid di risposta Usa

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Temi più discussi: Trump attacca ancora l'Iran: Violata la tregua. E minaccia: Se finiremo l'opera la Repubblica islamica cesserà di esistere; Trump ha perso in Iran, e lo pagherà caro; Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l'ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo; I rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita non sono più gli stessi.

++ #Trump: #Meloni mi piace ma non c'è stata per noi e ha guastato rapporti++ Il nostro rapporto si è incrinato perché ha rifiutato di aiutarci. Non le ho fatto pressioni, ma non ha voluto essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz e sull'Iran. Questo ha guastato i no x.com

Trump insiste sul fatto che l'Iran ha accettato di permettere ispezioni nucleari in futuro, nonostante le dichiarazioni dell'Iran che affermano il contrario reddit

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, continuano funerali Khamenei. A Hormuz missili Teheran contro mercantili LIVE ... tg24.sky.it

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