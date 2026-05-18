L'indice Hang Seng ha registrato un calo significativo nelle ultime sedute, influenzato dalle preoccupazioni legate alle oscillazioni del prezzo del petrolio e alle dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il settore tecnologico ha subito perdite rilevanti, mentre il comparto automotive si interroga sulle ripercussioni delle recenti dichiarazioni politiche. La situazione riflette un clima di incertezza che si sente sui mercati finanziari della regione, con vari settori che mostrano segnali di vulnerabilità.

? Domande chiave Come influenzeranno le dichiarazioni di Trump i costi del settore automotive?. Perché il calo dell'Hang Seng colpisce così duramente il comparto tecnologico?. Quali strategie adotterà Eni per gestire il nuovo debito societario?. Perché la domanda di liquidità per le PMI è cresciuta del 33%?.? In Breve Hang Seng cala dell'1,11% con i comparti tecnologico e finanziario in forte contrazione.. Nikkei scende dello 0,97% mentre l'indice di Shanghai cala dello 0,09%.. Toyota e Honda subiscono perdite per l'aumento dei costi energetici mediorientali.. Turnover Clessidra Factoring a 339 milioni di euro nel primo trimestre 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asia sotto scacco: Hang Seng cala con l’incubo petrolio e Trump

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