Contratto dirigenti scolastici Giannelli ANP plaude all’iter veloce | Ma ora basta disparità Stessi soldi degli altri dirigenti pubblici

Il via libera definitivo al CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, con i fondi che arrivano in tempi rapidi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ha espresso soddisfazione per l'iter veloce, ma ha sottolineato la necessità di eliminare le disparità salariali, chiedendo che i dirigenti scolastici ricevano gli stessi compensi degli altri dirigenti pubblici.

I soldi arrivano, e in fretta. Ma non basta. Il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 ha strappato un cauto apprezzamento dal numero uno dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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