Contratto dirigenti scolastici firmato rinnovo per il 2022-24 | aumenti retributivi del 6% D’Aprile Uil Scuola | Firma che garantisce certezze normative ed economiche
È stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti scolastici, valido dal 2022 al 2024. Tra le principali novità, ci sono aumenti retributivi del 6% rispetto al precedente accordo. La firma, avvenuta con la partecipazione di rappresentanti sindacali, include anche aggiornamenti normativi che riguardano il settore. La sigla del contratto garantisce ora maggiori certezze sia sul piano economico che su quello delle regole.
La firma è arrivata, e non è una di quelle puramente rituali. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022–2024 per i dirigenti scolastici è stato sottoscritto dalla Uil Scuola, un atto che – spiega il sindacato – porta con sé due facce: da un lato le tanto attese certezze, dall’altro la consapevolezza che alcune partite restano apertamente in sospeso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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