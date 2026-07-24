Lo staff del sindaco, recentemente ampliato, comporterà costi più elevati rispetto alle amministrazioni precedenti, secondo quanto denunciato da rappresentanti di Fratelli d’Italia. La denuncia riguarda un aumento dei costi che, a loro avviso, non sarebbe giustificato e ricadrebbe sulle spalle dei cittadini. La delibera che ha approvato l’ampliamento dello staff è stata oggetto di critica, con l’accusa di spese eccessive rispetto alle esigenze della città.

PISTOIA "Lo staff del sindaco presentato in pompa magna costerà alla città molto più rispetto alle precedenti amministrazioni". È questa la denuncia sollevata da Baldassarri e Pomposi ( Fratelli d’Italia ), che intervengono sulla recente delibera relativa all’ampliamento dello staff del primo cittadino. Al centro della polemica ci sono gli aumenti dei compensi previsti per alcune figure dello staff. "Con questa viene deciso di aumentare il costo dello staff del sindaco, con un aumento di compenso di 1.995 euro lordi mensili per il responsabile dell’ufficio di gabinetto e di 400 euro lordi in più per l’addetta alla segreteria particolare, importi che incidono anche sulla tredicesima" spiega Baldassarri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I costi dello staff del sindaco: "Aumenti ingiustificati" a spese dei cittadini"

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