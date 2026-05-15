Licenziamenti ingiustificati sit-in dei lavoratori davanti ai Cantieri navali dello Stretto

Questa mattina si è svolto un sit-in davanti ai Cantieri Navali dello Stretto, organizzato dalla Fiom Cgil. Alla protesta hanno partecipato lavoratori e rappresentanti sindacali per contestare il licenziamento di tredici operai, definito da loro come ingiustificato. La manifestazione ha coinvolto le persone che si sono radunate all’ingresso dello stabilimento per esprimere il proprio dissenso contro questa decisione. Nessun’altra informazione è stata comunicata sui motivi o sui procedimenti legali collegati ai licenziamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui