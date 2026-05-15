Licenziamenti ingiustificati sit-in dei lavoratori davanti ai Cantieri navali dello Stretto

Da messinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolto un sit-in davanti ai Cantieri Navali dello Stretto, organizzato dalla Fiom Cgil. Alla protesta hanno partecipato lavoratori e rappresentanti sindacali per contestare il licenziamento di tredici operai, definito da loro come ingiustificato. La manifestazione ha coinvolto le persone che si sono radunate all’ingresso dello stabilimento per esprimere il proprio dissenso contro questa decisione. Nessun’altra informazione è stata comunicata sui motivi o sui procedimenti legali collegati ai licenziamenti.

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Sit-in di protesta questa mattina davanti l'ingresso dei Cantieri Navali dello Stretto. La manifestazione, organizzata dalla Fiom Cgil, ha visto la presenza di sindacalisti e lavoratori contro il licenziamento di tredici operai ritenuto “ingiustificato”. Un taglio comunicato in precedenza da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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