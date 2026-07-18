Aumento dei costi del trasporto pubblico 3,5 milioni dalla Regione per sterilizzare gli aumenti degli abbonamenti
La Regione Toscana ha stanziato altri 3,55 milioni di euro per coprire l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma previsto dal primo agosto. La somma servirà a emettere voucher destinati agli utenti e alle loro famiglie, per compensare gli aumenti inflattivi degli abbonamenti. La decisione mira a mitigare l’impatto dell’incremento dei costi sui cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.
FIRENZE – Con un ulteriore contributo di 3,55 milioni di euro la Regione Toscana riuscirà a sostenere gli utenti del trasporto pubblico locale su gomma e le loro famiglie coprendo con degli appositi voucher l’aumento inflattivo delle tariffe dei titoli di viaggio, che scatterà dal prossimo 1 agosto. Grazie alle nuove risorse regionali potranno usufruire del voucher tutti gli utenti che acquisteranno abbonamenti ed abbonamenti integrati Pegaso annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
TPL News - 12 milioni di euro per contenere gli aumenti legati a inflazione e costo dei carburanti
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