Aumento dei costi del trasporto pubblico 3,5 milioni dalla Regione per sterilizzare gli aumenti degli abbonamenti

Da corrieretoscano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Toscana ha stanziato altri 3,55 milioni di euro per coprire l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma previsto dal primo agosto. La somma servirà a emettere voucher destinati agli utenti e alle loro famiglie, per compensare gli aumenti inflattivi degli abbonamenti. La decisione mira a mitigare l’impatto dell’incremento dei costi sui cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

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FIRENZE – Con un ulteriore contributo di 3,55 milioni di euro la Regione Toscana riuscirà a sostenere gli utenti del trasporto pubblico locale su gomma e le loro famiglie coprendo con degli appositi voucher l’aumento inflattivo delle tariffe dei titoli di viaggio, che scatterà dal prossimo 1 agosto. Grazie alle nuove risorse regionali potranno usufruire del voucher tutti gli utenti che acquisteranno abbonamenti ed abbonamenti integrati Pegaso annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

aumento dei costi del trasporto pubblico 35 milioni dalla regione per sterilizzare gli aumenti degli abbonamenti
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