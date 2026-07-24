I burattini e il passato che non passa Le possibilità di un incontro ’muto’

Due burattini anziani, a figura umana, sono seduti su una panchina con alcune fiori davanti a loro. Le loro ombre si stagliano sullo sfondo, creando un’immagine che richiama il passato e il presente. L’ambientazione suggerisce un luogo tra memoria e realtà, in cui il tempo sembra essersi fermato. La scena è silenziosa e contemplativa, senza dialogo, lasciando spazio a interpretazioni sul significato di un incontro “muto” tra figure di un passato che non si dissolve.

Una panchina. Due anziani burattini, a figura umana. Delle ombre alle loro spalle. Una manciata di fiori. Dove siamo? Da qualche parte fra la realtà e il ricordo. Quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere. Ma saranno solo le immagini ad accompagnare negli angoli bui della malinconia. Perché Gaia Amico e Nicola Lorusso hanno infatti scelto di fare a meno della parola per il loro " IF - Sulle possibilità di un incontro ", stasera in Palazzo Sormani per la rassegna estiva del Menotti. Lavoro che ha vinto Scintille e Giovani Realtà del Teatro, due premi solidi nel settore. Cresciuto fra residenze e spazi indipendenti. In cui emerge una poetica che sulla carta un po’ ricorda l’immaginario dei Gordi, per rimanere nell’orizzonte milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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