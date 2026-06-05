Incontro Zelensky-Putin il primo ostacolo è la sede | escluse Kiev e Mosca ecco le altre possibilità
Le negoziazioni per un possibile incontro tra i leader di due nazioni coinvolte in un conflitto si trovano ancora in fase preliminare. La sede dell'incontro non può essere né nella capitale del paese coinvolto né nella capitale dell'aggressore, lasciando aperte altre opzioni. Finora, le parti hanno manifestato apertura verbale, ma molte questioni devono essere risolte prima di arrivare a una possibile convocazione. La possibilità di un incontro resta comunque ancora molto remota.
L’apertura c’è stata, seppur solo a parole. Se lo spiraglio non si richiuderà, saranno molte le questioni da definire prima di cedere concretizzarsi quella che al momento è una possibilità ancora remota, un incontro fra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il primo problema da risolvere è il luogo dell’ipotetico faccia a faccia. I simboli sono fondamentali e la scelta della sede non sarà soltanto una questione di forma ma di sostanza. E la schermaglia tra le due parti è già iniziata. Sa benissimo, Zelensky, che chiedere a Putin di volare a Kiev per trattare un cessate il fuoco o una pace è inutile. Anche il presidente russo sa perfettamente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Zelensky Putin First Time Face To Face
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A sorpresa, il presidente ucraino #Zelensky ha scritto una lettera aperta a #Putin chiedendo di trattare la fine della guerra in un incontro tra i soli due leader, senza la presenza degli Usa. @paolomieli analizza questa mossa. PODCAST QUI: shorturl.at/S9w x.com
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