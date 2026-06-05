L’apertura c’è stata, seppur solo a parole. Se lo spiraglio non si richiuderà, saranno molte le questioni da definire prima di cedere concretizzarsi quella che al momento è una possibilità ancora remota, un incontro fra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il primo problema da risolvere è il luogo dell’ipotetico faccia a faccia. I simboli sono fondamentali e la scelta della sede non sarà soltanto una questione di forma ma di sostanza. E la schermaglia tra le due parti è già iniziata. Sa benissimo, Zelensky, che chiedere a Putin di volare a Kiev per trattare un cessate il fuoco o una pace è inutile. Anche il presidente russo sa perfettamente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incontro Zelensky-Putin, il primo ostacolo è la sede: escluse Kiev e Mosca, ecco le altre possibilità

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Zelensky Putin First Time Face To Face

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Temi più discussi: Russia-Ucraina, Zelensky a Putin: 'Incontriamoci e finiamo la guerra'; Ucraina, lettera aperta di Zelensky a Putin: 'Incontriamoci'. Lo zar: 'Pronti a una soluzione pacifica'; Zelensky scrive a Putin: Incontriamoci per porre fine alla guerra, non possiamo aspettare gli Usa. Pronti a una tregua; Ucraina, Zelensky chiede un vertice con Putin.

A sorpresa, il presidente ucraino #Zelensky ha scritto una lettera aperta a #Putin chiedendo di trattare la fine della guerra in un incontro tra i soli due leader, senza la presenza degli Usa. @paolomieli analizza questa mossa. PODCAST QUI: shorturl.at/S9w x.com

'Non avere paura di prendere il cammino fuori da questa guerra': la lettera aperta di Zelensky a Putin reddit

Zelensky faccia a faccia con Putin: l'unico incontro con il presidente russo, le immagini storicheIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato giovedì 4 giugno una lettera aperta al presidente Vladimir Putin in cui propone un incontro tra i due leader per concordare la fine di oltre quat ... rainews.it

Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Putin in una lettera apertaIl presidente ucraino sta cercando di avviare colloqui di pace prima che gli Stati Uniti possano facilitarli nuovamente. gamereactor.it